Aquí esta nuestro calendario oficial!!💥💥en FEBRERO 🎉🎶🌟La Fiesta es en el Parque💥💥 . . Muchos retos este año!! Pero confiados que contaremos con el apoyo de nuestro público 🥁🎸🎻🎭🦋🕶💃🕺🎤🎼🎹🎪🍕🍔🥗🌭🍿🌮🍦🍱!! . . Queremos que disfrutes cada día junto a tu familia y amigos!! JUEVES 13 - ENCANTADOS 🌈 VIERNES 14 - +QUE AMOR 💕 SÁBADO 15 - SUNSET BASH 🌤 DOMINGO 16 - PANAMA SABOR SINFÓNICO 🎻🎶 . . Te animas? Compártelo y Guárdalo🔖✅ . . #venalparque #musicalion2020 #música #cultura #familia . .