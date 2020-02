SHOWBIZ • 7 Feb 2020 - 11:02 AM

La cantante Céline Dion regresó a la escena musical a finales del año pasado con un nuevo disco, 'Courage', que además de ser muy bien recibido tanto por la crítica como por el público, llevó a la canadiense a embarcarse en una ambiciosa gira mundial que se extenderá a lo largo de este 2020.

La temática sobre la que gira este álbum, cuyo título se traduce al español como 'Coraje' o 'Valentía', refleja a la perfección la evolución personal que ha venido experimentando la intérprete tras sufrir pérdidas tan dolorosas como la de su marido, René Angélil, y su hermano Daniel hace cuatro años, y la de su madre Theresa hace solo un mes.

"La música puede ser una fuerza muy sanadora, y las canciones de mi nuevo disco me han ayudado a renovar la fuerza que tengo que aplicar a la vida... También han reforzado mi independencia, algo inevitable porque ahora soy yo la cabeza de familia", ha explicado la estrella de la música en conversación con la revista People, justo antes de señalar que ha tenido que aceptar, no sin un punto de resignación, la necesidad de "seguir adelante" al margen de las adversidades.

"Me siento bien a día de hoy. No es ningún secreto que he pasado por rachas muy duras, obviamente al perder a mi marido y a mi hermano hace unos años, y a mi madre hace muy poco. La vida nos presenta grandes desafíos, y no tenemos más remedio que encontrar vías para seguir adelante", ha explicado la artista de 51 años, madre de René-Charles (19) y de los gemelos Nelson y Eddy junto a su malogrado esposo.