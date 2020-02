SHOWBIZ • 12 Feb 2020 - 01:33 PM

Si bien es cierto que muy pocos se imaginaban los niveles de éxito que acabarían alcanzando los Backstreet Boys cuando iniciaron su andadura como trío en Orlando (Florida), sin Kevin Richardson y Brian Littrell, o que dos décadas más tarde seguirían aún en activo, el actor Ryan Gosling se atrevió a decirles a la cara que jamás triunfarían como boy-band porque se trataba de un mercado saturado.

"Para resumir, basta con decir que solíamos vivir en el mismo edificio de apartamentos cuando él todavía estaba grabando 'The Mickey Mouse Club' con Justin [Timberlake], Christina [Aguilera] y Britney [Spears]", ha desvelado AJ McLean a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

"Solíamos jugar juntos al baloncesto todos los días. Por aquel entonces ya habíamos iniciado nuestra carrera como banda y yo no paraba de repetirle que íbamos a ser el grupo más famoso del mundo. Él siempre me decía: 'A ver, New Kids [on the Block] ya hizo exactamente eso mismo, lo vuestro no va a funcionar. Cállate y pasa la pelota'. Pues bien, resulta que se equivocó y sí que nos fue bien".

En cualquier caso, ninguno de los cinco artistas le guarda rencor por las duras palabras que les dedicó en su momento: "Es un cantante con mucho talento y un intérprete increíble en general, pero nos gustaría que nos pusieran en la misma habitación y le hicieran una pregunta al respecto", ha añadido.

En cualquier caso, el futuro desastroso que Gosling les vaticinó en su momento fue un mero error de cálculo y no un arrebato de despecho, sin importar que la leyenda urbana afirme que el actor hizo sin éxito las audiciones para convertirse en uno de los miembros de la formación. Sin embargo, ellos han desmentido esa historia a su paso por el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' para promocionar el segundo tramo norteamericano de su gira 'DNA World Tour'.