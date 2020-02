SHOWBIZ • 14 Feb 2020 - 10:16 AM

El nuevo sencillo de la multipremiada Billie Eilish, nada menos que la canción principal de la nueva entrega de las aventuras de James Bond, 'No Time To Die', ya está a disposición de todos aquellos que quieran escucharla, y entre ellos no ha faltado uno de sus grandes fans y, todo sea dicho, su predecesor en lo que al universo musical de la franquicia se refiere: el cantante Sam Smith.

Teniendo en cuenta que el intérprete británico se llevó un premio Óscar por el tema 'Writing's On The Wall', procedente de la entrega anterior de la saga 007, 'Spectre', era inevitable que se topara con la pregunta de si aprobaba la nueva propuesta de la joven de 18 años en su entrevista de este viernes para una emisora de radio londinense. ¿Cuál es su veredicto?

"Es preciosa. Literalmente me he levantado hace una hora y estaba en el cuarto de baño cuando la he escuchado. Es una preciosidad de canción", ha asegurado el afamado cantautor en el espacio matutino Capital Breakfast, justo antes de alabar el trabajo de Billie y de su hermano Finneas, coautor de la canción, por la forma en que han sabido combinar sonidos modernos con la esencia melódica de los clásicos de la saga.

"La verdad es que me ha impresionado gratamente, han hecho un trabajo fantástico porque se siente actual y al mismo tiempo clásica. Me parece fabulosa, pero la verdad es que pienso que todo lo que hace ella es maravilloso", ha añadido en la misma conversación y sin contener su entusiasmo.

La publicación este viernes de 'No Time To Die' -para la película habrá que esperar hasta el próximo mes de abril- ha llevado al astro de la música a rememorar el nerviosismo y las dudas que le invadieron en los días anteriores al lanzamiento de su oscarizado sencillo: algo comprensible debido a las reacciones encontradas que suelen provocar entre el público este tipo de canciones.

"Yo mismo me puse mucha presión en ese momento porque quería agradar a la gente, quería estar a la altura de encargo. La verdad es que nunca vas a gustar a todo el mundo, porque cada persona tiene una idea en su cabeza sobre lo que debe ser una canción de James Bond, aunque es cierto que hay ciertos elementos básicos y atemporales", ha asegurado.