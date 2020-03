SHOWBIZ • 2 Mar 2020 - 02:11 PM

Aunque le quedan por delante varios meses de viajes constantes y conciertos semanales por todos los rincones del mundo, que para eso se encuentra de gira y promocionando los temas de su exitoso último disco 'Manic', la cantante Halsey no parece estar disfrutando del todo de este frenético -y lucrativo- ritmo de vida, al menos según se desprende de su última publicación de Instagram.

Y es que, al margen del sinfín de imágenes que ha compartido de sus últimos espectáculos en directo, las cuales la retratan sonriendo y divirtiéndose sobre el escenario, el mensaje que acompaña a las instantáneas ha supuesto todo un mazazo para sus fieles seguidores, ya que la intérprete ha anunciado que está pensando en retirarse temporalmente del negocio de la música en directo en cuanto finalice sus actuales compromisos.

"Creo que 2020 marcará el fin de mis conciertos, al menos durante una larga temporada. Gracias a todos por ofrecerme recuerdos imborrables y tan especiales. Voy a atesorar cada noche que he pasado con vosotros", ha asegurado, sin ofrecer más detalles o los motivos que explicarían su posible decisión, en su cuenta de la red social Instagram.

Cierto es que la artista estadounidense, a quien se le diagnosticó un trastorno bipolar hace unos años, ya dejó entrever meses atrás que la idea de embarcarse en proyectos artísticos tan exigentes y de larga duración le generaba sensaciones contrapuestas. "Hay muchas veces que me digo: 'Como siga a este nivel, no lo voy a contar'. Pero en otras ocasiones pienso que, si no hago lo que me gusta y me hace sentir realizada, no tendría demasiado sentido vivir", explicaba.