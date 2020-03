View this post on Instagram

Familia!! Dadas las circunstancias y lo sucedido con mi concierto en Bogotá #JuanesParaTodos, me alegra compartir con tod@s que estaré acompañando a mi amigo @alejandrosanz y #LaGiraSeQuedaEnCasa. Mañana domingo 15 de Marzo tendremos un #YoutubeLive donde estaremos compartiendo un buen rato y muy buena música ¿Nos acompañan? 🌎 @julioreyesmusic @gonzalorubalcabaofficial @guillermovadala @miamiahacademy @abbeyroadstudios