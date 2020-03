View this post on Instagram

No existen espacios vacíos si hay música de por medio. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy desde sus casas. Juntos somos más fuertes. Los queremos. @alejandrosanz @julioreyesmusic @juanpadaza @gonzalorubalcabaofficial @guillermovadala @miamihacademy @elataubert #Lagirasequedaencasa #juanesparatodos #quedateencasa #alejandrosanz #juanes 🎥 @rafarestrepo