El hecho de que la joven Billie Eilish se llevara, en el transcurso de dos semanas, nada menos que 10 premios Grammy y un Brit no solo supuso el mejor reconocimiento posible a uno de los trabajos discográficos más alabados del año, su álbum debut 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', sino que curiosamente sirvió para acentuar el carácter ya de por sí inseguro de la artista: todo ello por culpa de las críticas -ciertamente minoritarias- que generó su triunfo en las redes sociales.

Así lo ha confesado la propia intérprete en una sincera entrevista al periódico británico Daily Star, en la que también ha admitido que puede resultar algo extraño para algunos que su consagración musical del pasado febrero, lejos de animarla y reforzar su autoestima, provocara inicialmente un torbellino de desconfianza acerca de su talento y como consecuencia del trabajo incansable de los 'trolls' de internet.

"La verdad es que no sé todavía cómo se supone que tenía que haberlo digerido, especialmente cuando parece que tanta gente te está diciendo a la cara que no mereces nada de lo que has ganado. Esa parte es ciertamente dura. Me hizo pensar: '¿Qué narices hago aquí?'. Es raro ganar tantos Grammys y empezar a dudar sobre ti misma más de lo que ya lo hacía, sintiéndome inferior de lo que soy", ha explicado en conversación con el mencionado diario.

"Ahora me siento verdaderamente agradecida por los premios, pero pasé una mala racha porque internet decidió arruinarme un poco la vida. Por eso evito conectarme tanto como antes", ha añadido la cantautora de 18 años, antes de extender su gratitud a todos aquellos que le han venido felicitando por el exitoso tema 'No Time To Die' que, junto a su hermano Finneas, compuso para la próxima película de la saga Bond.