View this post on Instagram

Unidos por el mundo - Por todo lo que está sucediendo a nivel mundial esta Canción UNIDOS X EL MUNDO escrita por @jcbordanea nos habla de esperanza y cómo debemos ver el mundo ahora que está cambiando 🌎 - con arreglos musicales de @edmundarchibold violín @carolmarinbarrios con la colaboración varios artistas tanto nacionales como Extranjeros a todos ellos Muchas gracias @willcorujo_Official @pitufovalera @manuelcorredera @ingriddeycaza @maurogomezmusica @jcbordanea @esanacamila @ari_michelle06 @luisrosman @luisarteagapma @mariam.canta - @minsapma @atp_panama @telemetro @yomellamopa #cantantespanameños #panama #covid_19 #cuarentena #singersongwriter