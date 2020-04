SHOWBIZ • 2 Abr 2020 - 02:17 PM

A diferencia de otras artistas, Dua Lipa decidió seguir adelante con el lanzamiento de su esperado segundo disco de estudio, 'Future Nostalgia', cuando empezaron a cancelarse todos los festivales y eventos musicales debido a la crisis del coronavirus e incluso se ha animado a adelantar una semana su publicación tras una filtración inesperada.

Uno de los temas más personales que ha incluido en este nuevo trabajo, 'Boys Will Be Boys', va camino de convertirse en todo un himno gracias a la experiencia universal que narra y que resume a la perfección en los primeros versos al cantar: "Es algo natural para nosotras volver a casa caminando antes de que se haga de noche, con las llaves en la mano cuando hay chicos cerca".

La situación que describe en la letra de la canción es la misma que ella vivía cada vez que realizaba el camino de tres minutos desde la parada del autobús hasta su portal y se sentía totalmente indefensa ante el acoso verbal que sufría en ese corto trayecto.

"Recuerdo que cuando volvía a casa, especialmente en invierno, me quedaba paralizada de miedo cuando me bajaba del autobús y me cruzaba con los chicos que iban en bicicleta por el bloque, gritándole cosas a las chicas", ha confesado en una entrevista a la BBC.

"Quiero que mis fans más jóvenes se sientan representadas y que sepan que todas pasamos por esas mismas cosas", ha añadido.