2 Abr 2020

La crisis del coronavirus ha sorprendido a Rosalía en Miami, donde viajó en enero para asistir a la gala de los Grammy y quedarse después allí a trabajar en su próximo disco. Tras declararse el estado de emergencia por la rápida expansión del coronavirus, ella se ha instalado en casa de su mánager, Rebeca, para no afrontar los próximas días de aislamiento en solitario y aprovecha las horas libres para seguir grabando nuevo material.

Publicidad

"Al principio me dije: 'No voy a quedarme yo sola en la cuarentena en una casa, madre mía. Yo me voy con Rebeca'. Y aquí estoy. De hecho, hasta hay una habitación pequeñita para hacer música e intento echarle horas para seguir haciendo canciones", ha desvelado en una entrevista al programa 'El Hormiguero' de Antena 3, en la que ha bromeado con que le está arruinando las mañanas a sus nuevos compañeros de piso por culpa de los ejercicios de canto que realiza cada día nada más levantarse.

La cantante también ha reconocido que lo más duro está siendo verse separada por tantos kilómetros de sus seres queridos: "Tengo a la familia lejos, en una situación que nos ha cogido a todos por sorpresa y nos ha cambiado los planes. Pero a la vez estoy en contacto con ellos: tengo suerte de que podamos llamarnos y hacemos videollamadas. Les echo mucho de menos, pero por lo menos sé que están bien".

Pese a que trata de mantenerse ocupada aprendiendo a cocinar y a darle toques a un balón, Rosalía también ha caído en la misma tentación que mucha otra gente y hace tan solo unos días echó mano de las tijeras para cortarse un nuevo flequillo, en contra del criterio de su hermana, que resulta ser también su estilista.

"A mi hermana la llamo mucho, y ella me dijo que no me hiciera esto en el pelo, pero en cuanto colgué, me dije: 'Yo me lo hago'. Es lo típico, luego ella me pregunta que para qué le pedía su opinión", ha bromeado.