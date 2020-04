Lindsay Lohan regresa a la música con su primera canción en 12 años

EFE • 4 Abr 2020 - 08:17 AM

La mediática y polémica Lindsay Lohan estrenó este viernes por sorpresa su primera canción en 12 años, el tema "Back to Me" ("Vuelvo a mí"), que supone su regreso a la música después de los problemáticos episodios en los que la exestrella de Disney llegó a pasar estancias en prisión.

"Mi vida está llena de páginas rotas, he sido débil, contagiosa, pero he vuelto a mí", dice Lohan en la letra del sencillo, que expresa una reconciliación con su controvertido pasado.

El tema, de 3 minutos de duración, es un corte electro-pop con un estribillo pegajoso que repite "Back to Me" entre sintetizadores y voces distorsionadas.

"La canción trata sobre redescubrirse y aceptarse a uno mismo, silenciar el ruido, avanzar y dejar que el pasado se vaya", explicó Lohan en su perfil de Twitter.

De hecho, como único anuncio previo al lanzamiento, la estrella publicó un breve vídeo en su perfil de Instagram en el que un televisor proyecta varias imágenes suyas capturadas por "paparazzi" y fragmentos de programas de televisión con el titular "la evolución de Lindsay Lohan".

"Estoy de vuelta", dice al final Lohan.

Desde el arranque, la letra deja claro que, a pesar de su ritmo bailable es una manera de redimirse: "Solía culparme cuando las cosas se volvían locas, no puedo pensar mucho en lo que decían, sé que bebo demasiado, pero está bien".

"Back to Me" es la primera canción que Lohan publica desde 2008, cuando estrenó "Bossy", y aunque no ha confirmado que vaya a formar parte de un nuevo disco, tan solo hace unos meses la cantante compartió el avancé de otro tema, "Xanax", que al poco tiempo borró de la red.

Lohan, que comenzó su carrera artística a los 11 años como una estrella infantil de Disney, cuenta con dos discos en el mercado, "Speak" (2004) y "A Little More Personal" (2005).

Aunque los inicios de la celebridad fueron como actriz y no como cantante, pues desde que entró en nomina con la compañía de Mickey Mouse para protagonizar "The Parent Trap", en 1998, ha aparecido en 26 películas y 12 programas de televisión.

En 2004 llegó su momento cumbre con "Mean Girls", convertida en un clásico de la comedia adolescente.

Pero pronto llegaron los problemas con el alcohol y al volante para Lohan, que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía consumir drogas.

Desde entonces, las polémicas y los conflictos con la justicia se encadenaron y la joven se convirtió en un objetivo de la prensa rosa, que se alimentó de sus tiras y aflojas con la Ley por infracciones que la llevaron a pasar breves estancias en la cárcel.