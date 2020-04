Samy y Sandra Sandoval estrenan videoclip de "4 Millones de Virtudes"

5 Abr 2020 - 08:45 AM

Los Patrones de la Cumbia, estrenaron la noche de este sábado el videoclip del emotivo tema "4 Millones de Virtudes", dedicado a todos los panameños durante esta época de cuarentena debido a la pandemia (coronavirus) que está afectando la salud de muchas personas a nivel mundial.

El tema, de Egar Hurtado, fue estrenado el martes 31 de marzo y tanto Samy como Sandra, invitaron a todos a enviar un video en formato horizontal para incluir lo recibido en la pieza audiovisual y este fue el maravilloso resultado.

El videoclip lo podemos ver en YouTube y es una producción de Tony Ochoa. En el mismo podemos observar a familias ondeando orgullosamente la bandera de Panamá, cantando fragmentos de la canción, felices y unidos.

"Soy de esta tierra que en el mapa es tan pequeña, pero de un corazón tan grande del tamaño del planeta, de esta tierrita que hasta el extranjero extraña, porque una vez la pisas, te enamoras de su magia. Esa es mi tierra con defectos no lo dudes, con problemas como todas las demas, pero con cuatro millones de virtudes que hoy me abrazan y me invitan a cantar...", dice parte del emotivo tema.