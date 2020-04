View this post on Instagram

acá les comparto una canción que escribí durante la cuarentena🖤 - No puedo esperar A que todo acabará Solo quiero un momento más De lo que fue mi vida normal. Cuanto faltará? Seguro te lo preguntas Cada vez que te despiertas Y miras que día es. Y yo extraño mi vida normal Y yo espero que todo vuelva a la normalidad. #cuarentena #stayhome #panama #quedateencasa