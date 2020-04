View this post on Instagram

Con este Tema le doy la Bienvenida y me enorgullece en Presentar mi Nuevo PROYECTO 🔥🔥🔥#Los90PiketesAlbum 💽🦁 DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES. Con mucho cariño lo hice para que lo escuchen de la 1 a la 15.💯🔥🔥 Que lo disfruten.🙏🏻 -EL OG 🦁