La cantante Dua Lipa fue una de las artistas que decidió seguir adelante con los planes para lanzar su disco 'Future Nostalgia' cuando se hizo evidente que la actual crisis del coronavirus le impediría promocionarlo en persona haciendo la gira habitual por programas de televisión y festivales de música.

Esa decisión, que tomó poco después de que su esperado segundo álbum de estudio se filtrara, ha dado sus frutos en forma de una buena acogida tanto entre la crítica como el público y, pese a que en un principio los ritmos setenteros de sus nuevas canciones podrían parecer poco adecuados para la situación actual, finalmente se han convertido en la banda sonora no-oficial de la cuarentena.

Ahora la artista de 24 años se ha propuesto agradecer el apoyo de sus fans no dándose un respiro para descansar durante el período de aislamiento, que está afrontando en Londres junto a su novio Anwar Hadid, y poniéndose manos a la obra para preparar el lanzamiento de su próximo single, que aún no está lista para desvelar.

"Voy a mantenerlo en secreto un poco más, pero estamos preparando un nuevo vídeo para otra de las canciones y estoy muy emocionada... Hemos estado trabajando en el videoclip desde casa para intentar crear algo divertido... pero tiene su propia historia. Ya veremos qué sucede. Cuando llegue el momento, lo veréis", ha desvelado en una entrevista al podcast 'Pop Shop' de Billboard.

En la actualidad, de lo que más orgullosa se siente Dua Lipa -que ha establecido un récord convirtiendo su trabajo musical en el más escuchado en streaming en un solo día de una artista británica- es que la gente siga bailando sus canciones, aunque sea cambiando los clubes nocturnos por los salones de sus casas.

"Nunca había estado tan asustada antes de lanzar una canción...", ha asegurado acerca de 'Don't Start Now', "pero me encantaba y estaba tan orgullosa de ella y me hacía tanta ilusión compartirla con los demás, porque es tan diferente a todo lo que he hecho antes... La respuesta de la gente ha sido mi gran triunfo. Así es como he sabido que salir de mi zona de confort y hacer este disco ha sido la decisión correcta".