La cantante Halsey tiene claro que cuenta con tantos admiradores como detractores y, más recientemente, se ha producido una migración del primer grupo al segundo después de que ella anunciara poco antes de que estallara la actual pandemia mundial que no volvería a salir de gira en mucho tiempo una vez concluyera el periplo de conciertos para promocionar su disco 'Manic', que por el momento ha quedado suspendido.

Este fin de semana a la intérprete se le ha ocurrido por fin una analogía que resume a la perfección su capacidad para conquistar o causar rechazo entre el público. En su humilde opinión, ella tiene mucho en común en ese sentido con una de las delicias favoritas de los australianos, el vegemite: una pasta de sabor salado elaborada con extracto de levadura que se encuentra en casi todos los hogares de ese país y que no encuentra la misma aceptación fuera de sus fronteras.

"Hoy me he dado cuenta de que soy el equivalente musical del vegemite. A quienes les gusto, les gusto muchísimo. Pero quienes me odian, lo hacen con toda su alma. Y nadie tiene claro cuál es la mayoría, pero de alguna manera sigo vendiendo, así que no saben qué hacer conmigo", ha escrito en su perfil de Twitter.

Las relaciones sentimentales de la artista, por ejemplo, han sido utilizadas en muchas ocasiones en su contra por la rapidez con que algunos consideran que pasaría página tras cada ruptura. El hecho de que su último novio, el cantante Yungblud, haya confesado este fin de semana que se planteó quitarse la vida cuando se separaron tampoco ha contribuido a acabar con esa reputación de rompecorazones.

Sin embargo, hace tiempo que Halsey dejó de hacer caso a las críticas siguiendo el consejo de una amiga suya muy famosa que le hizo ver que no podía vivir su vida en función de lo que pensaran los demás.

"Por eso mismo ahora me lo guardo todo para mí y no hablo de ciertos temas. Lo que sí diré es que resulta mucho mejor salir con alguien que no sea también músico para que el trabajo no te siga a todas partes", confesaba ella recientemente.