SHOWBIZ • 29 Abr 2020 - 07:40 AM

Los cantantes Niall Horan y Lewis Capaldi han demostrado en más de una ocasión que mantienen una estrecha amistad y, asimismo, que comparten una visión muy similar y perfectamente compatible en lo que a sus respectivas direcciones musicales se refiere. De hecho, el que fuera integrante de la banda juvenil One Direction ha revelado ahora que, al margen de sus encuentros virtuales para charlar y tomar cerveza, los artistas se han puesto otra vez manos a la obra para componer varias canciones juntos.

"Solemos quedar los sábados para tomarnos algo por Zoom, pero no lo hicimos el pasado fin de semana. Estamos escribiendo juntos y uno de estos días volveremos a quedar para poner ideas en común. Tenemos un pequeño horario establecido para ello", ha explicado el intérprete irlandés en su último directo con sus fans de Instagram.

Aprovechando así algunos de los ratos libres que les deja su reclusión doméstica en Londres, los dos cantautores han decidido sacar el máximo partido a su buena sintonía profesional y creatividad compartida, dando de esta forma continuidad a su anterior colaboración artística, la cual no llegó a materializarse con un lanzamiento propiamente dicho.

"Sí, grabamos una canción juntos y la verdad es que me encantó. No sé si se publicará al final o no, yo espero que sí. Más que nada porque necesito mucho el dinero", bromeaba Lewis en una entrevista anterior y a raíz de la cancelación de la gira musical en la que iba a embarcarse este verano junto a su amigo Niall.