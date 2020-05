SHOWBIZ • 4 May 2020 - 11:54 AM

La artista Rachel Valdés no suele hacer uso de su perfil de Instagram para otra cosa que no sea promocionar sus obras o sacar a relucir su talento para la fotografía, aunque de vez en cuando se anima a romper las reglas para exhibir ciertos momentos de su vida más cotidiana, como sus períodos vacacionales o, en este caso concreto, los entresijos de su experiencia particular en estos tiempos de confinamiento casero.

Tanto es así, que la joven de 30 años, madre de un niño de cinco procedente de una relación anterior, ha deleitado a sus seguidores con una imagen que le retrata en el salón de la vivienda madrileña que comparte estos días con Alejandro Sanz, su pareja desde el verano pasado y responsable en parte del elevado perfil mediático que tiene la cubana a día de hoy.

Por si eso no fuera suficiente, la instantánea engloba algunos de los éxitos profesionales que han venido cosechando los dos enamorados en tiempos recientes, ya que aparecen las tres estatuillas que recibió el astro de la música en la pasada edición de los premios Grammy latinos, relativos a su último y aclamado trabajo discográfico, y un cuadro de la instalación 'Cubo Azul' que consagró a la propia Rachel como una figura de referencia en la pasada Bienal de La Habana.

La polifacética artista visitó la ciudad de Madrid a finales del pasado mes de febrero con motivo de la celebración, en esos días, de la feria de arte contemporáneo ARCO: un evento cuya duración tuvo que limitarse debido a la llegada del coronavirus a tierras españolas. Solo unas semanas más tarde, el gobierno central decretó el estado de alarma en todo el país y, en lugar de regresar a Estados Unidos, Rachel decidió pasar la cuarentena en la capital española junto a su afamado compañero sentimental.