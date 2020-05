SHOWBIZ • 6 May 2020 - 08:16 AM

La cantante Miley Cyrus ya reveló en su momento que estaba trabajando en un nuevo disco lleno de sonidos más propios del rock que del pop y que, en consecuencia, le había llevado a adoptar una imagen todavía más 'fiera' de lo habitual, marcada por el uso del cuero, cuando no de lencería provocativa, y un llamativo corte de pelo.

Sin embargo, en su última entrevista al diario Wall Street Journal, la estrella de la música ha asegurado que la salida al mercado de este material, sucesor de su disco de 2017 'Younger Now', no se producirá en el corto plazo debido a la crisis sanitaria derivada del coronavirus y a las medidas de confinamiento que ha traído consigo.

Publicidad

En su conversación con el rotativo, la intérprete ha manifestado que no "cree" que sea "adecuado" regresar ahora mismo a la escena discográfica teniendo en cuenta el período tan convulso y doloroso que atraviesa el mundo, pese a que el álbum está prácticamente finalizado y solo requiere unos últimos retoques.

"Me resulta difícil creer que ahora sea un momento adecuado para estrenar mi música. Pero sí, he hecho un disco muy influenciado por el rock, de ahí mi peinado. No ha sido un corte de pelo aleatorio e inspirado por 'Tiger King' [en referencia al estrafalario protagonista de la serie documental]. Era parte de la estética del álbum, pero por ahora me tengo que conformar con lucirlo en mi casa de Calabasas", ha bromeado al respecto.