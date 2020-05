Arturo O’Farrill: “El jazz es música revolucionaria"

AP - BERENICE BAUTISTA • 8 May 2020 - 03:14 PM

Arturo O’Farrill cree que los tiempos difíciles por el coronavirus servirán para darle un impulso al jazz.

“La música de jazz es música revolucionaria y artistas como Charles Mingus y Billie Holiday... en medio de tiempos muy feos no nada más han sobrevivido, sino que han adelantado la causa, la revolución”, dijo O’Farrill en entrevista reciente con The Associated Press desde Los Ángeles. “Vamos otra vez a reconocer que la música de jazz es música revolucionaria”.

Publicidad

El pianista, compositor y director de orquesta nacido en México es profesor en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la pandemia lo encontró en esa ciudad, aunque gran parte de su vida ha transcurrido en Nueva York. Dijo que conocidos suyos han muerto de COVID-19 y que está escandalizado por el hecho de que se reabra la economía tan pronto.

“La epidemia nos ha enseñado que la división entre los ricos y los pobres es muy fea”, agregó. “La gente pobre tiene que trabajar, tiene que salir en esta epidemia a la calle a hacer lo que sea para sobrevivir y ellos se están enfermando. Desafortunadamente muchos son latinos y afroestadounidenses... Todavía tenemos ese problema del racismo tan fuerte en los Estados Unidos. No se puede escapar el momento político en esta epidemia, lo feo sigue feo, además más feo”.

Su más reciente álbum con su Afro Latin Jazz Orchestra, “Four Questions”, lanzado en abril, incluye una pieza en cuatro movimientos titulada “A Still, Small Voice” inspirada por la crisis financiera de 2008 que dejó a muchas personas sin casa o empleo, y que lo llevó a indagar en textos budistas, cristianos, judíos e islámicos sobre el bien y el mal ante lo que calificó como el “terrorismo” y la avaricia de los bancos.

Para el músico ganador de cuatro Grammy y dos Latin Grammy, la crisis de hace más de una década resuena con la actualidad.

“En todas las religiones y filosofías hay un tema que siempre está: la idea de que tenemos algo adentro de nosotros que nos dice la diferencia entre el mal y el bien. Hay gente que dice es Dios, hay gente que dice es conciencia, (pero) todos los humanos tienen una voz adentro que nos dice como portarnos. En ‘A Still, Small Voice’, básicamente esa es la conciencia que tenemos”, explicó.

“Four Questions” fue grabado en 2016 con la participación del filósofo Dr. Cornel West, cuya voz puede escucharse en el tema que da título al disco. La pieza está inspirada en el libro “The Souls of Black Folk” de W. E. B. Du Bois de 1903, el cual plantea preguntas sobre temas como integridad, libertad, progreso, educación, fe y música de la comunidad negra en Estados Unidos.

“El doctor West es como un solista, pero sin instrumento porque está improvisando, está hablando sobre estos temas de justicia, estos temas de racismo, de trato a la gente en este momento que, como te dije. todavía está pasando. Estos momentos tremendos, feos momentos de racismo en los Estados Unidos”, dijo.

Considera que “Four Questions” es uno de los trabajos más importantes de su carrera. “Todo mi trabajo es sobre la justicia al latino en los Estados Unidos y este es también dedicado a eso”, dijo.

Una canción en particular, “Jazz Twins”, se destaca como una fuente de esperanza en estos momentos. Está inspirada en un par de gemelos jazzistas de Los Angeles.

“El tema básicamente está dedicado a la fraternidad que ellos tienen, pero me recuerda mucho la fraternidad que yo tengo con mi hermana y me recuerda mucho la fraternidad que tienen mis hijos”, dijo O’Farrill. “Me da mucha esperanza porque me dice que la fraternidad es más importante que nada, si yo te veo como hermana y tú me ves como hermano... El movimiento del futuro, la revolución, va a pasar cuando podamos admitir que la familia es global, que al final no hay mexicanos, no hay americanos, no hay truco español, francés. Lo que es, es una familia global”.

O’Farrill es hijo de la cantante mexicana Lupe Valero y del trompetista cubano Chico O’Farrill. Sus primeros años los vivió en la Ciudad de México y dice que cada vez que tiene oportunidad, “corre” a tocar en el país.

Ante el cierre del club de jazz Birdland en Nueva York, donde por años se presentó con su Afro Latin Jazz Orchestra, O’Farrill ha grabado sus conciertos con músicos desde ciudades tan variadas y remotas como como Madrid y Los Ángeles para crear una presentación semanal titulada Virtual Birdland Sundays.

Los conciertos virtuales, que requieren cuatro días de producción, se pueden ver en el facebook de Afro Latin Jazz Alliance, donde también se hacen campañas de apoyo para músicos que se han quedado sin ingresos por la pandemia.

“En el club físicamente no puedes bailar, pero aquí en este momento puedes hacerlo”, dijo el músico.