View this post on Instagram

Nuevo disco de Silvio Rodríguez: PARA LA ESPERA El próximo 12 de junio se presentará, en las principales plataformas digitales, el disco "Para la espera" del trovador Silvio Rodríguez. Previo al lanzamiento del álbum se adelantarán 4 singles del disco, la fecha de estos adelantos son: 15 de mayo: “La adivinanza” 22 de mayo: “Noche sin fin y mar” 29 de mayo: “Viene la cosa” 5 de junio: “Danzón para la espera” NOTA: “Para la espera” incluye algunas de las canciones que he compuesto en los últimos años. En todos los casos son primeras versiones, realizadas poco tiempo después de haberlas compuesto. Los instrumentos y voces que aquí se escuchan soy yo mismo, tomando apuntes para desarrollar después. Sólo tres de estos temas fueron divulgados anteriormente: “Jugábamos a Dios” (2010) para los créditos del filme “Afinidades” –dirigido por Jorge Perugorría y Vladimir Cruz–, “Viene la cosa” (2016), interpretada en múltiples conciertos en barrios de La Habana y “Noche sin fin y mar” (2017), dedicado a mi querido amigo Eduardo Aute. Los 10 temas restantes son inéditos. Dedico este trabajo a la memoria de varios amigos, excelentes creadores que el mundo ha perdido en el último mes. Los pongo en el orden que partieron: Tupac Pinilla Núñez: sicólogo, cineasta y editor …..[28.08.72 – 18.03.20] Juan Padrón Blanco: historietista y cineasta ………[29.01.47 – 24.03.20] Luis Eduardo Aute: pintor, cantautor y cineasta ….. [13.09.43 – 04.04.20] Luis Sepúlveda: escritor, periodista y cineasta …….[04.10.49 – 16.04.20] Marcos Mundstock: locutor, escritor y humorista … [25.05.42 – 22.04.20] Óscar Chávez: cantante, actor, compositor ……….. [20.03.35 – 30.04.20] Gracias infinitas a todos. Silvio Rodríguez Domínguez, 22 de abril de 2020, La Habana, Cuba. #silviorodriguez #paralaespera