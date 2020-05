SHOWBIZ • 20 May 2020 - 08:47 AM

El cantautor George Ezra no ha dudado en aprovechar su última intervención radiofónica para reflexionar largo y tendido sobre los cambios que tendrá que experimentar el negocio de la música en directo para poder adecuarse a los tiempos tan inciertos que, tanto ahora como en el futuro más próximo, ha generado la actual crisis sanitaria del coronavirus.

Por desgracia, el intérprete británico no ha podido llegar a demasiadas conclusiones sobre el panorama que se encontrarán aquellos artistas más dependientes del circuito de festivales veraniegos al menos a corto y medio plazo, admitiendo directamente que no sabe "qué va a pasar", por ejemplo, en la primavera y el verano de 2021.

"He empezado a pensar en qué va a pasar, en cómo quedará nuestra industria después de esta crisis... Claro, lo que nosotros ofrecemos es entretenimiento en directo, necesitamos público, pero ¿cómo vamos a organizar un concierto en estas circunstancias y minimizando los riesgos?", ha explicado en su propio podcast 'Phone a Friend'.

En el caso de la multitudinaria cita de Glastonbury, capaz de congregar a 100.000 personas en un espacio relativamente reducido, el cantante entiende que la organización tendrá que urdir un plan muy detallado y de ejecución magistral para garantizar su celebración y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las medidas de higiene y distancia social que ha impuesto la pandemia.

"Tienes a 100.000 personas enfrente del Pyramid Stage y ahora mismo no soy capaz de concebir algo así teniendo en cuenta los tiempos que vivimos. Yo he tenido suerte en este sentido porque no tenía conciertos programados este año", ha explicado el intérprete, quien a día de hoy está centrado en las tareas de composición de su próximo álbum.