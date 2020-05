SHOWBIZ • 21 May 2020 - 07:23 AM

La cantante Britney Spears lleva varios años sin publicar un nuevo álbum y la gran mayoría de sus ingresos proceden ahora de sus exitosas residencias en Las Vegas, por lo que no es de extrañar que hace unos meses comenzaran a circular unos rumores muy preocupantes acerca de su retirada definitiva de la música.

El responsable de hacer saltar todas las alarmas fue su hijo menor Jayden, que comentó en un directo de Instagram que hacía mucho tiempo que no veía a su madre trabajando en el estudio de grabación y que ella misma le había confesado que cabía la posibilidad de que abandonara para siempre su carrera.

Los fans de la princesa del pop se alegrarán de saber que esta no es su intención, según ha confirmado ahora la hermana menor de la artista.

"No, no, no, no es cierto", ha señalado Jamie Lynn Spears en declaraciones al portal The Hollywood Reporter. "Obviamente, ahora se está concentrando en superar la cuarentena. Está afrontando las cosas como vienen, día a día. Y cuando le apetezca volver a hacer música, lo hará. No creo que sea posible apartar a alguien por completo de su verdadera pasión".

Por otra parte, Jamie no ha querido dar falsas esperanzas a los admiradores de Britney haciéndoles creer que el regreso de su ídolo podría estar a la vuelta de la esquina.

"No creo que haya ningún plan. De momento está en Los Ángeles, confinada en casa. Creo que está tratando de relajarse en general, y me parece que eso es muy bueno. Se lo merece, ha trabajado muy duro. Si finalmente decide grabar otro disco, genial, pero si no es lo que realmente le apetece, no es su obligación hacerlo. Ya le ha dado suficiente al mundo", ha concluido.