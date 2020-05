Flex estrena sencillo "Sin Ti Baby Girl"

Marilyn Cejas • 31 May 2020 - 09:10 AM

El cantante panameño de música urbana, Flex, conocido también como Nigga y por el "Romantic Style"; estrenó la madrugada de este domingo su sencillo "Sin Ti Baby Girl".

Antes de lanzar el tema, producido por Predikador; reveló en su cuenta de Instagram que se encontraba en el estudio trabajando en el tema y publicó una fotografía con el siguiente texto: "Quieren más Música? ️Dímelo @predikador cuando soltamos esa bomba? #SinTiBabyGirl SOON".

"Qué niña tan hermosa la que tengo en verdad, cómo no enamorarme, cómo no quererla, si yo vuelvo a nacer vuelvo a escogerla, yo no lo dudaría volveria a amar, baby tú sabes que yo, estoy enloqueciendo desde el día en que te vi, ahora yo no dejo de pensar sólo en ti, por eso yo te quiero para mi, yo te quiero para mi...", dice parte de la canción.