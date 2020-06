SHOWBIZ • 3 Jun 2020 - 04:54 PM

El cantante David Bustamante no ha podido resistirse a compartir con sus seguidores de Instagram una imagen que refleja su esperadísimo regreso al estudio de grabación, donde dará continuidad a todas esas composiciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico, el cual ha sufrido evidentes retrasos en su producción a causa de la pandemia del coronavirus.

El intérprete cántabro, quien disfruta de una sólida relación sentimental con la bailarina Yana Olina, ha dejado también patente la emoción que le invade ante la oportunidad de recuperar la normalidad en lo que a su ámbito profesional se refiere, hasta el punto de que no ha podido contener sus lágrimas a su llegada al estudio.

"Sencillamente se me saltan hasta las lágrimas... Soy muy feliz, es como volver a empezar. ¡Por fin!", ha escrito el exmarido de Paula Echevarría en su espacio virtual al tiempo que adjuntaba una imagen de su flamante espacio de trabajo, en el que también opera estos días su productor y compositor de confianza Jacobo Calderón.

Durante estos tediosos y preocupantes meses de reclusión forzosa, tampoco es que el intérprete haya estado precisamente ocioso. Además de planificar sus próximos proyectos musicales, el artista empezó a cultivar una más que productiva afición a la cocina que le ha llevado a perfeccionar, entre otras suculentas recetas, las lentejas y la tortilla de patatas que tan bien le salen a su madre.

"¡Mis primeras lentejas! ¡Quién le iba a decir a mi madre con lo que me quejaba de pequeño que me iban a gustar tanto ahora! #Yo me quedo en casa y aprendiendo a cocinar", revelaba a sus fans de la plataforma hace escasas semanas.