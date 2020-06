SHOWBIZ • 10 Jun 2020 - 10:41 AM

Con los animados ritmos del tema 'Shake It Off' de Taylor Swift a modo de banda sonora, las concursantes de la primera y mítica edición del concurso 'Operación Triunfo' han protagonizado un divertido y original vídeo para conmemorar los casi 20 años que han pasado ya desde su paso por el programa, el cual les llevó a forjar una estrecha amistad que, como ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, no ha perdido ni un ápice de vigencia con el paso del tiempo.

Chenoa, Gisela, Rosa, Geno, Natalia, Verónica, Nuria y Mireia aparecen en la grabación, cada una desde su casa, bailando al ritmo de la citada canción e 'intercambiando' prendas -con una precisión casi total- gracias a la magia de la edición audiovisual. Parece que esta original iniciativa ha partido de la segunda de las artistas mencionadas, quien hace unos meses hacía una aparición estelar en la gala de los Óscar para interpretar el tema principal de la cinta 'Frozen 2' en castellano.

Publicidad

Otro de los motivos que parecen explicar esta sorprendente iniciativa reside en la reciente llegada del documental 'OT 1: la película' a la plataforma Netflix, una noticia que ha llenado de "emoción" a la vocalista catalana ante la oportunidad que sin duda ofrecerá a las nuevas generaciones -el principal público objetivo de las actuales ediciones de 'Operación Triunfo'- para conocer los orígenes del exitoso formato televisivo.

"Aquí seguimos 20 años después, ¡¡guerreras dando guerra!! ¡Nos guió la música, nos unió 'OT' y seguiremos batallando! Además hoy Netflix estrena nuestra película... ¡¡Qué emoción!! Esperamos que os guste y os saque una sonrisa", ha escrito Gisela en su cuenta de Instagram.