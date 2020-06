SHOWBIZ • 15 Jun 2020 - 03:28 PM

Al igual que la ya disuelta formación Fifth Harmony, la banda británica Little Mix también surgió del concurso televisivo The X Factor para intentar repetir el fenómeno que supusieron en su momento las Spice Girls, pero en su caso nunca han conseguido triunfar más allá de las fronteras de su país como sí hicieron sus homólogas estadounidenses.

Las propias cantantes son conscientes del límite de su popularidad pese a lo mucho que se han esforzado para tratar de abrirse camino al otro lado del Atlántico.

"Hemos trabajado muy duro en Estados Unidos, yendo y viniendo y pasándonos meses y meses allí, haciendo toda la promoción y la ronda de entrevistas necesarias. Tenemos una base de fans muy entregada, pero las cosas no han terminado de encajar", ha admitido Jade Thirlwall en una entrevista al dominical The Sun on Sunday. "Es difícil de asimilar que allí no somos tan importantes".

Jade no trata de engañarse a sí misma en lo que respecta a la recepción que se le ha dado a sus sencillos en las emisoras estadounidenses y sabe que aún no han grabado el tema que consiga abrirles las puertas de las listas de éxitos.

"No sé qué es lo que consigue que conectes con los oyentes americanos, pero sí tengo claro que necesitas una canción de éxito, y a partir de ahí es cuando todo explota. Hasta que no llegas a ese punto, no hay nada que hacer", ha afirmado.