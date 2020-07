Kiwanuka, Dua Lipa y Laura Marling entre los nominados a los Premios Mercury

EFE • 23 Jul 2020 - 08:00 AM

Los trabajos de los artistas Michael Kiwanuka, Dua Lipa y Laura Marling figuran entre los 12 candidatos anunciados este jueves para hacerse con los premios de música británicos Mercury.

El londinense Kiwanuka consiguió así su tercera nominación a los galardones con su álbum “Kiwanuka”, que tendrá que medir fuerzas con “Heavy is the Head”, el segundo disco del rapero inglés Stormzy, que ya estuvo nominado en 2017 con su “debut” “Gan Signs and Prayer”.

También aparecen entre los candidatos Dua Lipa, que optará por primera vez al galardón con su trabajo de influencias disco “Future Nostalgia”; Laura Marling, con su cuarta nominación por “Song for Our Daughter”, y Kano, que llega a la lista de finalistas por segunda vez con “Hoodies All Summer”.

La lista de aspirantes, que se dio a conocer hoy por la organización, se completa también con los grupos Moses Buy, Porridge Radio, Sports Team, Laterns On The Lake, Georgia and Charli XCX, todos ellos nominados por primera vez.

Los finalistas fueron elegidos por un jurado en el que figuraban artistas como el cantante y pianista Jamie Cullum, la compositora Annie Mac, la irlandesa Anna Calvi o la voz de Supergrass, Gaz Coombes.

“En estos tiempos difíciles e inciertos, los Premios Mercury están orgulloso de celebrar el gran poder de la música para inspirar y estimular. Los discos seleccionados en 2020 muestran una gran diversidad de sonidos, estilos, ambiciones y experiencias”, señaló el jurado en un comunicado.

El año pasado, el premio recayó sobre el rapero Dave por su álbum Psychodrama, que se impuso a competidores como Slowthai, The 1975 o Foals.

Los organizadores aseguraron que, aunque es probable que la ceremonia de entrega de premios no pueda celebrarse en septiembre como está planeado, los ganadores se anunciarán el día 24 de ese mes.