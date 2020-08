Lau Chan • 11 Ago 2020 - 09:51 AM

La espera valió la pena, el cantautor panameño Kenny Man unió a varios de los artistas del patio en este remix “Ando con los Bulls” como lo son: Real Phantom, Kafu Banton, Latin Fresh, Japanese, Calero, Elian Davis y Barrio Perez, veteranos de las mil batallas.

La grabación del video se realizó en un solo spot por razones de la pandemia, se tomó las medidas de higienes necesarias para poder ejecutar dicha grabación y tener un buen resultado, bajo la dirección y producción de Alvis González, Luis Dorati, Andrés González y Factory Corp.

Publicidad

Cabe destacar que al momento de convocar a los artistas para este remix, no fue nada fácil para algunos, “por el tema del salvoconducto, no todos tienen y no queríamos tampoco realizar un mal manejo del tema que estamos viviendo, así que fuimos cautelosos y respetuosos para poder trabajar con el permiso necesario, no fue fácil pero se logro el objetivo.” Menciona Kenny.