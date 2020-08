Erika Ender revela suceso importante de su vida e invita a encuentro exclusivo por Zoom

View this post on Instagram

Cada vez que me dijeron “no”, yo tenía que darme un día. ¡Solo dejaron los sofás! A los pocos meses de mudarme a Miami, me avisaron que habían robado mi apartamento en Panamá. Me ví viviendo con mi tía, sin trabajo, sin una casa a la que regresar, gastando mis ahorros y sin querer preocupar a mis padres. Pero después del shock, pensé: Ese es papá Dios diciéndome “¿Para qué te vas a regresar a Panamá? Quédate aquí”. Empecé a hacer de todo. Ayudaba en las conferencias donde mi tía trabajaba como intérprete, hice traducciones inglés-portugués-español, grabé jingles... Fueron momentos en los que tenía que darme un día cuando la frustración y la ansiedad me invadían, para luego enfocarme en el para qué estaba pasando todo. 8 meses después, cuando me quedaban 13 dólares en la cuenta, me eligieron en un casting de televisión que permitió quedarme con un trabajo fijo en la ciudad. Darse un día, siempre vale la pena. Este 23 de agosto a las 5:00pm (Miami) te invito a un encuentro exclusivo vía Zoom donde contaré lo que significa para mí Darnos un día. ¿Quieres asistir? Inscríbete en el link en mi perfil. -- 🇧🇷Cada vez que eles diziam "não", eu tinha que me dar um dia Eles só deixaram os sofás! Poucos meses depois de me mudar para Miami, fui notificada de que meu apartamento no Panamá tinha sido roubado. Eu me vi morando com minha tia, sem emprego, sem casa no meu país, gastando minhas economias e não querendo preocupar meus pais. Então pensei: é Deus me dizendo "Por que você vai voltar para o Panamá, em vez de ficar aqui?" Comecei a fazer de tudo. Eu ajudava nas palestras onde a minha tia trabalhava como intérprete, fazia traduções, gravava jingles ... Houve momentos em que tive que dar a mim mesma um dia, em que a frustração e a ansiedade me invadiram e então eu poderia me concentrar no para quê. Oito meses depois, quando eu tinha $ 13 restantes na minha conta, fui escolhida para um casting para a televisão, que me permitiu ficar com um emprego permanente na cidade. Sempre vale a pena se dar um dia. No dia 23 de agosto, às 17h (Miami), convido vocês para uma reunião exclusiva via Zoom, onde contarei o que significa para mim nos dar um dia.