Los chicos de BTS han presentado este viernes su esperado nuevo sencillo 'Dynamite' en YouTube al mismo tiempo que el videoclip y han conseguido establecer un nuevo récord en la plataforma.

Según la información, aún no oficial, que maneja Forbes, el lanzamiento ha conseguido congregar a más de tres millones de personas, que lo siguieron en directo desde sus casas. Nada más concluir la retransmisión, el contador de reproducciones superaba los cuatro millones. Otras fuentes afirman que sobrepasó los diez millones en los primeros veinte minutos, y en el momento de publicación de esta noticia acumulaba más de 61 millones.

De confirmarse estas cifras, la banda habría conseguido doblar la marca establecida hace dos meses por sus compatriotas del grupo Blackpink con su sencillo 'How You Like That', que consiguieron arrebatar así a BTS el título por el estreno más popular en la historia del servicio de streaming y que ahora ellos han vuelto a recuperar.