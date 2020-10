"Tu Forever Remix", lo nuevo de El Zeta junto a Flex, Anyuri y Barbel

Marilyn Cejas • 23 Oct 2020 - 09:42 AM

Los intérpretes panameños de música urbana, El Zeta, Flex, Anyuri y Barbel, unieron su talento para lanzar el tema "Tu Forever Remix", el cual nos traslada a la época del Romactic Style.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip publicado en la plataforma de YouTube. Se trata de una producción de LH Da Produzza And TheKidMaker y dirección por parte de Luis Corro.

"...Entonces cuéntale y dile a ella Fui como la pista de blue dejando huellas A mi cielo le robaste una Estrella Que esto no es comida pero lo hice paella (El Zeta Estrofa) Yo Soy su cantante su rapero Su Don Omar su Tego su bandolero Y como Nigga yo también la quiero, Aunque como kiko a veces me desespero pero Comprende entiende mami diles Que tú eres la number one, Aunque hallan miles Que me tiren y quieren que me las coma Nadie cambia Adidas por Joma...", dice parte del tema.