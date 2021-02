SHOWBIZ • 8 Feb 2021 - 10:40 AM

El legendario Elton John no ha dudado en salir a la palestra para criticar al gobierno de Boris Johnson y, en general, a los responsables de la azarosa salida del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido como 'Brexit', a cuenta de las dificultades administrativas y burocráticas con las que ahora cuentan los artistas británicos que quieran ofrecer conciertos en territorio continental.

El músico ha afeado al actual ejecutivo y a sus predecesores la falta de previsión ante una delicada situación que, en especial, afecta duramente a los artistas con menos recursos y que, en consecuencia, necesitan de una mayor presencia en el circuito internacional de festivales para darse a conocer fuera de sus fronteras. El abandono, por parte del Reino Unido, del llamado mercado único europeo implica ahora visados y permisos para poder operar en el territorio.

"O los negociadores del Brexit no se preocuparon en absoluto por los músicos, o no pensaron lo suficiente en ellos o directamente no estaban preparados para tamaño cambio. El caso es que la han cag***", ha escrito el cantautor en un nuevo artículo para el diario The Guardian, justo antes de atribuir a Downing Street la responsabilidad de revertir ciertas medidas o llegar a nuevos acuerdos con las instituciones europeas. "En definitiva, es el gobierno británico el que tiene que arreglar este desastre: tienen que volver a sentarse en la mesa y renegociar", ha argumentado el mítico artista.