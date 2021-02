SHOWBIZ • 12 Feb 2021 - 11:58 AM

A lo largo de los últimos meses, coincidiendo sobre todo con los períodos de mayor restricción, Becky G ha empezado a compartir más publicaciones en Instagram en las que aparece acompañada de su novio Sebastian Lletget debido a que están pasando más tiempo juntos que nunca antes durante la actual pandemia.

Hace tiempo que la cantante demostró que maneja el balón con mucha soltura a base de ayudar en los entrenamientos caseros de su chico y ahora ella ha querido devolverle el favor al futbolista convirtiéndose en su profesora de baile. Sin embargo, todo apunta a que Sebastian tiene un talento innato y no le ha hecho falta practicar demasiado, hasta el punto de que el alumno podría acabar superando a su maestra muy pronto.

"Le he convencido para que baile unos pasitos conmigo", ha celebrado Becky en un vídeo en el que pone a su chico a realizar una coreografía que implica sobre todo una buena coordinación de pies, algo que Sebastian controla de sobra gracias a su trabajo en el campo.

Aunque suele ser muy discreta con su vida personal, Becky G no puede resistirse a presumir de vez en cuando de su novio. Últimamente lo ha hecho con la excusa de mostrar los retos de TikTok a los que parecen haberse aficionado y, aunque no lleguen al nivel de JLo y su exnovio Casper Smart, que formaban una pareja de baile excepcional, ambos han demostrado esta semana que no se les da nada mal realizando el 'challenge' que se ha creado al ritmo de la canción 'Mi Trokita Cumbia' de la banda Obzesion.