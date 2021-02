SHOWBIZ • 12 Feb 2021 - 12:00 PM

Taylor Swift acaba de estrenar la nueva versión de su antiguo sencillo 'Love Story', el primero que ha vuelto a grabar para ir recuperando poco a poco el control sobre sus primeros álbumes después de que su enemigo jurado Scooter Braun comprara los derechos sobre su catálogo musical el año pasado para venderlos poco después.

La gran incógnita era si la cantante cambiaría la letra de los temas que escribió en su adolescencia, y que a menudo giraban en torno al amor o al desamor, para darles un enfoque más maduro y acorde a su visión actual de las relaciones sentimentales, que ha reflejado en sus últimos trabajos musicales.

Por el momento, ese no ha sido el caso, y 'Love Story' aún conserva versos como 'Romeo, sálvame, me he estado sintiendo tan sola' o 'Cásate conmigo, Julieta, nunca más tendrás que estar sola', pero los fans de la cantante están convencidos de que ella ha enviado un mensaje muy importante a través de la nueva portada que ha acompañado al lanzamiento del sencillo.

En dicha imagen, tomada por su colaboradora habitual Beth Garrabrant, la estrella aparece posando con los ojos cerrados, el pelo suelto y, lo más importante, con una camisa blanca de aire romántico. Esta prenda recuerda mucho a la que llevaba puesta el joven que aparecía en el antiguo videoclip de la canción, en el que ella lucía un vestido azul celeste con corsé y una vaporosa falda.

La teoría que circula ahora por las redes sociales -apoyada por las cuentas oficiales de los Swifties- es que Taylor quiere dejar claro que con el paso de los años se ha convertido en su propio Romeo, de ahí que se haya puesto esa camisa en concreto, y que ya no depende de nadie más que de sí misma para salvarse o sentirse completa.