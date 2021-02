15 Feb 2021 - 03:36 PM

El cantautor panameño Rubén Blades decidió aprovechar el Día de San Valentín para dedicárselo a sus fanáticos a través de un zoom, que fue transmitido a través de su fanpage en Facebook.

Blades respondió varias preguntas del público sobre sus canciones, sus historias y muchas curiosidades más.

Y la pregunta final del conversatorio fue si volvería a trabajar con Willie Colón, a lo que el panameño respondió: “Yo no trabajo más con él”

El intérprete de “Pedro Navaja” aseguró: “Mira en un mundo ideal, nada me gustaría más pero yo no voy a trabajar con él más”.

La relación entre el trombonista y Rubén Blades se generó por una disputa legal sobre un supuesto incumplimiento de contrato.

“Cada vez que hablo de él enfatizó mi agradecimiento por la oportunidad para grabar los temas que otros no querían tocar. Agradezco la oportunidad por formar parte de un nombre ya hecho y de un grupo excelente y con renombre y posición. Toda la vida agradeceré eso. Reconoceré su talento, excelente como productor, arreglista, pero yo no trabajo más con él porque como he dicho tantas veces”, fueron parte de las palabras de Blades.

La mala relación entre Willie Colón y Rubén Blades ha sido evidente en los últimos años. Uno de los últimos episodios se dio en diciembre de 2019, cuando el trombonista atacó a través del twitter al intérprete de "Maestra Vida". A Colón no le quedó más remedio que pedir disculpas no sólo a Blades sino también al pueblo panameño.

"Yo no trabajo con gente que me decepciona"

Para culminar con su respuesta sobre si volvería a trabajar con Colón, el panameño aseguró: "No es una cuestión en la que yo me considere superior, yo soy un pecador también, yo cometo errores. Ahí está mi hijo Joseph y lo que pasó con él como un ejemplo de mis errores. Pero no es una cuestión de perdonar, yo no odio a Willie Colón, yo no le deseo mal… simplemente me decepcionó y yo no trabajo con gente que me decepciona así".