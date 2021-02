SHOWBIZ • 19 Feb 2021 - 11:29 AM

Tal y como se esperaba, Natti Natasha ha confirmado su embarazo a su paso por la gala de Premio Lo Nuestro apareciendo en la alfombra roja con un vestido blanco con aberturas a la altura del abdomen, que se encargó de desvelar la feliz noticia sin que la cantante tuviera que decir ni una palabra al respecto.

Su prometido Raphy Pina no se separó de ella en toda la noche e incluso se le vio dándole un cariñoso beso en la barriga. La sonrisa de oreja a oreja que ambos lucían lo decía todo: la llegada de su primer retoño en común supone una alegría inmensa para la pareja después de los obstáculos con los que se han topado para cumplir este sueño. Tras someterse a una operación para extirpar un tumor benigno en 2006 y a otra más al año siguiente en la que le quitaron una trompa de Falopio y un ovario, en 2020 Natti decidió recurrir a un tratamiento de inseminación in vitro que tristemente no funcionó.

Aunque ella se negaba a tirar la toalla, su médico le había asegurado que no podría quedarse embarazada y cayó en una depresión, pero entonces llegó la sorpresa: durante unas vacaciones en Puerto Rico, la artista empezó a experimentar un fuerte dolor en la espalda tras montar en jetski y decidió acudir al hospital para hacerse varias pruebas rutinarias.

"A la mañana siguiente, a Raphy le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos. Yo no sabía si estaba relajando. Y me dice: 'Tú estás embarazada'", ha desvelado ahora ella en una entrevista a People en español.

Natti se negó a aceptar que pudiera ser cierto hasta que le hicieron un ultrasonido, al que insistió en acudir sola, y le confirmaron que estaba embarazada de un mes y medio: "Nunca he estado de tan buen humor en mi vida. Nada me afecta, nada me molesta, quiero trabajar más. Estoy feliz, contenta", ha celebrado.

"Jamás, jamás, jamás te faltará nada, sobretodo amor de dos papás bendecidos. No se imaginan el proceso de este milagro... no se imaginan", ha añadido su futuro marido en su cuenta de Instagram.