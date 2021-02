SHOWBIZ • 23 Feb 2021 - 07:21 AM

La cantante Janet Jackson no se lo pensó dos veces antes de contactar, a través de una videollamada, con la joven gimnasta Margzetta Frazier para felicitarle por esa exhibición de talento y precisión que realizó durante una reciente competición de rutinas de suelo que, evidentemente, no ha tardado en volverse viral en las redes sociales gracias a su espectacularidad y perfección.

Al margen de la impresión que causó en Janet semejante despliegue de calidad artística y deportiva, hay que recordar que Margzetta utilizó como banda sonora de su ejercicio un popurrí de exitosos temas de la hermana de Michael Jackson: un homenaje que lógicamente no pasó desapercibido para la estrella del pop.

"Solo quería darte las gracias por compartir tu talento con el mundo. Fue muy bello verte trabajar así, ha sido realmente algo inspirador. Me has inspirado para hacer más cosas, para ser mejor y más fuerte. Me encantó, de verdad que me encantó", le dirigió la afamada artista al tiempo que Margzetta se emocionaba al ver a su ídolo dedicándole tantos elogios. "Lo eres todo para mí", respondía ella entre lágrimas.