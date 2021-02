Luis Diaz Govea • 26 Feb 2021 - 12:08 AM

El cantante puertoriqueño Daddy Yankee, estrenó este jueves su tema "Problema" con la colaboración de los productores panameños Dimelo Flow y BK. El sencillo llega en un momento "agitado" luego de que hace unas semanas el productor musical Rodney Clark, conocido en el mundo artístico como El Chombo, mencionara que el reggaeton había muerto. Además señaló en Tu Mañana, que Yankee se aprovechó de la situación para lanzar su nuevo tema musical.

Algunos streamer han aprovechado el furor que a generado El Chombo y Daddy Yankee para comentar sobre el lanzamiento, y se aprecia en los comentarios, que muchos usuarios lo consideran que es POP.

"24/7 rompiendo la ley hey! Ella tiene la salsa como Ruben Blades hey! Siempre OG nunca fake hey! Tas’ botando humo con vape let’s go ma! Síguelo ya botamos el reloj. La galla se empiquetó. Y al insta me etiquetó. Movimiento sexy nunca robocop. Búscala en los trending siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así eso parte del plan. Si hablamos de nivel nunca le llegarán"; dice parte del tema del boricua.