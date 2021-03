SHOWBIZ • 15 Mar 2021 - 07:57 AM

Este domingo Billie Eilish ha conseguido cuatro galardones en la ceremonia de los Grammy, incluido el de Mejor Grabación del Año por su tema 'Everything I Wanted' que le entregó el mismísimo Ringo Starr. Sin embargo, este triunfo le ha provocado sentimientos encontrados porque, en su opinión, su compañera de nominación Megan Thee Stallion era quien debería haberse impuesto en esa categoría para llevarse a casa cuatro gramófonos dorados en vez de los tres que finalmente ganó a lo largo de la velada.

En realidad, la joven artista no es la única estrella que ha experimentado eso que se conoce como el síndrome del impostor al recibir un reconocimiento profesional de gran prestigio, pero ha sido una de las pocas que se ha atrevido a decir alto y claro que no merecía el premio que acababan de darle durante el discurso de agradecimiento.

"Estoy muerta de vergüenza. Megan, amiga, iba a escribir un discurso sobre lo mucho que te mereces esto, pero luego pensé que no hacía falta porque no había ninguna posibilidad de que me lo dieran a mí. Tú te lo mereces. Esto resulta muy bochornoso para mí. [Al oír mi nombre] He pensado: 'Pero si es suyo'. Te lo mereces", aseguró sin tapujos.

Billie no paró ahí. También quiso destacar el increíble año a nivel profesional que ha vivido la rapera hasta terminar de consolidarse en la escena musical, y no escatimó en halagos para tratar de expresar en palabras la admiración que siente hacia ella.

"Me entran ganas de llorar solo de pensar lo mucho que te quiero. Eres preciosa, tienes un montón de talento, te mereces todo lo bueno que te pase y más. No paro de pensar en ti, siempre estoy animándote. Tú te mereces este premio, de verdad. Lo digo en serio, esto es suyo", añadió antes de pedir que el público presente en el centro de convenciones de Los Ángeles donde se celebró la gala le dedicara un aplauso a Megan.

Como despedida, Billie se acordó de enviar un mensaje de agradecimiento a sus fans, a la Academia que había decidido entregarle el Grammy que no cree merecer y a todos los que le han ayudado a llegar al punto de su carrera en que se encuentra a día de hoy.