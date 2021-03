SHOWBIZ • 16 Mar 2021 - 07:36 AM

Solo unas semanas después de estrenar su impactante documental 'Dancing with the Devil', en el que reflexiona sobre las consecuencias de su adicción a las drogas y, sobre todo, del cambio de mentalidad experimentado tras esas sobredosis que casi le cuesta la vida en 2018, la cantante Demi Lovato ha anunciado ahora la publicación de un nuevo disco que, de alguna manera, ejerce de "banda sonora" no oficial de tan sobrecogedor relato audiovisual.

En sus redes sociales, la estrella del pop ha compartido la carátula del citado álbum, titulado 'Dancing with the Devil... The Art of Starting Over', y ha explicado que en un principio el elepé, coproducido por su mánager Scooter Braun, iba a contener únicamente la segunda de las frases mencionadas. Sin embargo, al concebir este trabajo como una consecuencia natural del documental, finalmente optó por un título compuesto que uniera ambas creaciones.

El esperado disco llegará a las tiendas físicas y digitales el próximo 2 de abril, según ha desvelado la propia Demi durante una retransmisión en directo con sus seguidores de Instagram, en la que también ha descrito su nueva colección de canciones como un emotivo viaje por todos esos acontecimientos que, a lo largo de la última década, han ido dando forma a su actual momento vital.