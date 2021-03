SHOWBIZ • 22 Mar 2021 - 09:26 AM

La cantante Demi Lovato vuelve a estar de plena actualidad en el ámbito artístico tras la emisión de su revelador documental 'Dancing with the Devil' y con el anuncio de que, el próximo mes de abril, editará un nuevo trabajo discográfico inspirado en los momentos tan duros y críticos que tuvo que atravesar tras sufrir esa sobredosis que casi le cuesta la vida en 2018.

En su última conversación con la cadena CBS, la estrella del pop no solo ha hecho referencia a los daños cerebrales y cardíacos de los que ha tenido que recuperarse poco a poco tras su percance, sino también a los miedos e inseguridades que le invadieron durante esa temporada tan difícil y crucial. Y es que, al margen de lo cerca que estuvo de no poder contar su dramática experiencia, la intérprete también temía que sus lesiones le impidieran volver a subirse a un escenario para deleitar a su público con su melodiosa voz.

Publicidad

"Sinceramente, en esa época no sabía si volvería a pisar un escenario. Cuando me desperté en el hospital, es que todavía no era consciente de la magnitud del daño que había sufrido. Ni siquiera había intentado cantar", ha explicado en referencia a ese aclamado regreso al mundo de la interpretación en directo que protagonizó tanto en la ceremonia de los premios Grammy de 2020 como en la Super Bowl de ese año, en la que cantó el himno nacional minutos antes del comienzo del partido.

"Si nadie me hubiera encontrado, seguramente hoy no estaría aquí. Me siento muy agradecida de poder estar aquí sentada, sí. Pero por primera vez en mi vida, tuve que 'morir' para, esencialmente, poder despertar", ha sentenciado en la entrevista sin poder ocultar su emoción.