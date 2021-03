SHOWBIZ • 22 Mar 2021 - 09:15 AM

Tras pasar varios años atrincherada en Las Vegas ofreciendo cada semana una de las residencias musicales más exitosas de la ciudad, Britney Spears anunció hace varios meses que no volvería a subirse a un escenario en el marco de la batalla legal en que se encuentra inmersa para intentar recuperar ciertas parcelas de independencia en su vida profesional y personal.

La princesa del pop ha tomado esta decisión como medida de presión para intentar que su padre renuncie de una vez por todas a su puesto de tutor legal, que en la actualidad comparte con los expertos de la firma Bessemer Trust elegida por ella misma. En este contexto parece poco probable que sorprenda a sus fans con música inédita en un futuro inmediato al margen del par de nuevos temas -rescatados de sesiones antiguas de grabación- que ha publicado recientemente.

Sin embargo, la madre de la artista no pierde la esperanza de que algún día vuelva a reinar en las listas de éxitos y, según ha desvelado este fin de semana Britney a través de Instagram, hace poco le envió un vídeo de un concierto suyo para recordarle que aún puede cantar.

"Me ha dicho: 'Ya no cantas nunca... tienes que volver a hacerlo'", ha explicado Britney. "En realidad nunca había visto esta actuación, es de hace bastante tiempo. Fue durante uno de los primeros viajes que hice sola. En general, solo recuerdo haber dicho: 'Oh, Singapur'".