¡Pica y se extiende! Yandel ataca a El Chombo en nuevo tema "El Palabreo"

Marilyn Cejas • 24 Mar 2021 - 01:35 PM

Los reconocidos productores del género urbano Izzy Guerra y Sour, invitaron al "capitán Yandel" a participar en el tema "El Palabreo", donde el boricua ataca abiertamente al productor musical panameño, Rodney Clark, conocido en el mundo artístico como El Chombo, quien ha generado polémica luego de que afirmara que el reguetón está muerto.

Luego de esto muchas figuras del género han reaccionado en contra y el principal fue Daddy Yankee; pero ahora vemos este tema donde se le tira directamente al panameño. Ahora bien, tanto los creadores y productores del tema, y el mismo Yandel, brindaron una entrevista para El Molusto TV, donde afirman que sí, que es un tema dedicado a afirmar que el reguetón no ha muerto y que el perreo está más vigente que nunca.

Publicidad

"No soy una persona de controversia, siempre me he mantenido en la esquina tranquilo, pero creo que en este momento tenía que hermano, sacar a pasear el capitán Yandel porque pienso que El Chombo, ese comentario yo creo que estuvo de más, somos personas que conocemos el género desde las raíces, yo estoy en este género desde que no nos querían en la radio, que todo el tiempo nos marginaban...no tengo nada en contra de él, respeto su trabajo, me gusta lo que hace...pero nada esto es defendiendo lo mío...", expresó Yandel durante la entrevista.

El tema cuenta con un videoclip oficial, el cual contó con la dirección y producción de Ronnie Camilo en los estudios Square Houze, y está disponible a través del canal de YouTube de Izzy Guerra.

"...Va sonar feo el palabreo, pero si veo al chombo le saco el deo, Sal de tu casa y tírate pa PR, Y sentirás la presión del perreo, El escalseo el malienteo, y toa las baby rompiendo el suelo...", dice parte del tema.

Ahora bien, las reacciones no se han hecho esperar y sin duda, muchos están en desacuerdo con el tema y lo que se dice de El Chombo. Veamos:

El chombo salvando el reggaeton!😂 los está poniendo a trabajar en lo que es el verdadero ritmo, amo a Yandel pero ajá fuera de orden su falta de respeto!!😑 — Yerika Victoria (@YerikaVictoria1) 24 de marzo de 2021

JAJAJAJAJA full verdad, esa y canción con yandel es que te están quemando, 100% confirmado https://t.co/mgEXWKYRQW — 🦋 (@chantyxx05) 24 de marzo de 2021

Ni jappa a dado tanta vergüenza como lo está haciendo #Yandel con esa canción 🤣🥴🤢 usted no es tiradera brother 🤫 — Efrain Fernandez (@efrainpty29) 24 de marzo de 2021

Yandel debería venderle ese tema "el palabreo" a Metales, S.A., en vista de la escasez de acero que existe en estos momentos. Tremendo! — Lorena Obando (@Lore15Obando) 24 de marzo de 2021