Teiga Castrellón • 8 Nov 2019 - 12:40 PM

El mandatario Laurentino Cortizo se refirió este viernes sobre los Varela Leaks, en los que se pueden apreciar supuestas conversaciones extraídas del celular del expresidente Juan Carlos Varela con funcionarios y políticos, y destacó que está analizando su veracidad.

Al cuestionársele sobre si le solicitaría la renuncia a la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, de comprobarse la veracidad de los Varela Leaks, expresó que: "ese es un tema que tengo que analizar".

Sobre el tema de los pinchazos el mandatario fue enfático y manifestó que durante su Gobierno no se pinchará a los panameños, solo si hay una orden judicial.

"Al país le queremos decir que durante el Gobierno de Nito Cortizo, nosotros no vamos a estar pinchando de manera ilegal a nadie, eso se los puedo decir con claridad. Sí, hay pinchazos judicializados, pero del punto de vista de estar averiguando qué dice esa persona y otra persona, no. Nosotros estamos para cumplir los compromisos que adquirimos con el pueblo panameño, no para andar perdiendo el tiempo", expresó Cortizo.

Con colaboración de Celayda Castillo, periodista de Telemetro Reporta