View this post on Instagram

Les dejo aquí nada más y nada menos que mis primeros pasos. Todavía me queda un largo camino por recorrer... pero con el favor de Dios, mucho trabajo, y toda mi perseverancia lo voy a lograr. Gracias a ustedes por creer en mí y en mi potencial, y gracias a aquellos que día a día aportan sus conocimientos y dedicación para yo poder lograrlo💪🏼 Seguimos para adelante #believe @neurofit360 @therealguyromain #spinalcordinjuryrecovery @carlaventu @arnalgonzalez #biofit