Teiga Castrellón • 2 Dic 2019 - 01:18 PM

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ofreció un balance sobre las anomalías detectadas durante el fin de semana de descuentos en los diferentes centros comerciales con el Black Friday.

"La Autoridad realiza el operativo con la finalidad de verificar en este caso que la publicidad cumpla con todo lo que disponen las normas de protección al consumidor. Se visitaron a nivel nacional 1329 comercios con la finalidad de ver si estaban cumpliendo con estas disposiciones. Mayoritariamente en estos establecimientos veíamos que no informaban que sí la venta era total o parcial por ejemplo o en otros casos la venta no solo fue durante el viernes sino que se extendió durante el fin de semana y en este caso, pues tenían que haber informado sobre la duración de esta venta y ya se concretamente si puedo exigirla o no y esta fue principalmente una de las anomalías que detectamos", expresó Elías Elías, Director de Protección al Consumidor.

Se señaló además que unas 87 anomalías detectó la Acodeco, de las cuales se les levantó una acta y se inició un proceso investigativo que pueden terminar en multas que van desde los B/. 600 hasta las B/. 25 mil, dependiendo de la falta.

Además el director general de Acodeco, Jorge Quintero, señaló que desde este lunes 2 de diciembre iniciarán el operativo sobre las compras navideñas, donde se aplicarán los mismo estándares de corroboración de ofertas y precios a los comercios.