6 Ene 2020 - 02:19 PM

Abdiel Bedoya, presidente de la Asociación de Padres de Familia, recomienda la eliminación del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE).

El Ministerio de Educación permite la inscripción en el PRAE a los estudiantes que hayan reprobado un máximo de tres materias. Al término del año lectivo 2019, más de 58 mil estudiantes debían inscribirse para rehabilitar materias.

“Nosotros quisiéramos que este Programa de Recuperación Académica no existiese, porque lo que un muchacho no aprendió durante 10 meses de clases, no lo va a aprender en dos o tres semanas, eso es increíble”, considera Bedoya.

En declaraciones ofrecidas a RPC Radio, Bedoya recomendó que en lugar del PRAE, se haga un plan de reforzamiento académico durante el año escolar, para que los estudiantes puedan afianzar conocimiento en las materias que lo necesiten, durante los fines de semana o en horas contrarias a sus jornadas de clase.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, explicó que para implementar esta propuesta, se deben reformar algunas normas.

“Eso se podría solventar, más que dándole reforzamiento a los muchachos, debemos unificar criterio en cuanto a lo que enseñamos y cómo lo enseñamos”, expresó Ábrego, “mientras tengamos aquí escuelas de excelencia, escuelas con transformación curricular, colegios sin transformación curricular, multigrados, telebásica… así no podemos”, expresó Ábrego.