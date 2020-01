View this post on Instagram

MANTIENE MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE VIAJES Hasta el momento se mantiene las medidas de suspensión de las actividades de transporte marítimo en la comarca, tomando en cuenta la persistencia del tiempo, aunque hoy amaneció un poco con menor intensidad que días anteriores. No obstante, la Secretaría de Transporte Marítimo del Congreso General de Gunayala se mantiene pendiente, siguiendo y monitoreando la situación de la región. En el día de hoy, Aristeo Aguilar, coordinador de la Secretaría de Transporte Marítimo, junto al Secretario Damián Hernández se encuentran en la zona parte de una gira entre el director del SINAPROC que visita Gunayala para conocer en el sitio, lo que ha ocurrido. De acuerdo con lo programado, tienen previsto llegar hasta la comunidad Ubgisuggun (Magebgandi), que forma parte de las comunidades afectadas, luego pasarán a las comunidades de Narbagandub Dummad y Bibbi. En su debido momento, se anunciará cualquier cambio en las medidas existentes hasta el momento.***SIC/AML /12/01/2020